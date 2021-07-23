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حزب الله يعلق على الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على الأراضي اللبنانية والسورية

حزب الله يعلق على الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على الأراضي اللبنانية والسورية
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله في بيان ان “الطائرات الصهيونية تنتهك مجددا السيادة اللبنانية. مجددا تقصف الأراضي السورية عبر أجوائنا المستباحة في ظل صمت المنظمات الدولية ودعاة السيادة والإستقلال.”

العالم لبنان

ولفت الحزب في بيانه ان “ما حصل ليل أمس هو اعتداء سافر من قبل طائرات العدو الصهيوني على الأراضي اللبنانية والسورية، وتحديدا على جزء عزيز على قلوبنا، بلدتي لحفد في قضاء جبيل والمجدل في قضاء الكورة. حيث حالت العناية الالهية دون وقوع مجزرة في البلدة واقتصرت الأضرار على الماديات.”

وتابع البيان اننا في منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله “نقف الى جانب أهلنا في بلدة لحفد الجبيلية وكل البلدات التي تعرضت لأضرار نتيجة الاعتداء الصهيوني الأخير. ونسأل الله العلي القدير أن يحمي بلدنا لبنان من الاعتداءات الصهيونية التي لا يمكن الوقوف في وجهها إلا عبر المقاومة.”

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