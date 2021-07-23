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غانتس بعد أيام من اتصاله بعباس: سنقوي الكتل الاستيطانية بالضفة

غانتس بعد أيام من اتصاله بعباس: سنقوي الكتل الاستيطانية بالضفة
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس إن الحكومة الحالية ستحافظ على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وستقويها.

العالمفلسطين

وجاء تصريح غانتس خلال لقاء مع أعضاء حزب "ميرتس" في الحكومة الكيان لبحث القضايا الأمنية والسياسية.

وأضاف حول الاستيطان في مستوطنة "إيفيتار إنه سيكون فقط وفقا للقانون، ولن يتم اتخاذ قرار إلا بعد الانتهاء من مسح الأراضي".

وشدد على أننا "سنحافظ على الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ونقوي المجالس المحلية القائمة".

ويأتي تصريح غانتس هذا حول الاستيطان بالضفة بعد أيام قليلة من اتصال هاتفي بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقدم غانتس التهاني إلى عباس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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