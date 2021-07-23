مخاوف أمريكية من قوة صواريخ الدفاع الجوي الروسية الجديدة "إس - 500"

العالم- روسيا

ولفت الكاتب إلى أن هذا النظام يمكنه أن يضرب النطاق الكامل لأسلحة الهجوم الجوي الحالية والمستقبلية بأي ارتفاع وسرعة. ومثل "إس – 400"، فإن النظام الجديد "إس – 500" قادر على تدمير الطائرات والصواريخ الباليستية على حد سواء.

ويرى الخبير أن أنواعا مختلفة من الصواريخ تتوافق مع منظومة الدفاع الجوي "إس – 500"، ما يعطي إمكانية لرد أكثر دقة في مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات. إضافة إلى ذلك، فإن "إس – 500"، أكثر مقاومة للتداخل الإلكتروني من سابقيه.

وأشار لارسون إلى أن "إس – 500 على أي حال، سلاح دفاع جوي أقوى بكثير من (إس - 400)، وإذا كان هذا صحيحا، فإن قدرة مثل هذه الأسلحة على إصابة صواريخ تفوق سرعة الصوت ستكون تحديا خاصا جديدا لحلف الناتو".