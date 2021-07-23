مضاوي الرشيد: لهذا استهدفتني السعودية ببرامج التجسس الإسرائيلية

العالم- السعودية

وقالت مضاوي الرشيد في مقال نشرته بموقع (middleeasteye) ترجمته (وطن) أخيرًا تحقق تنبؤ جورج أوريل. كنت أعلم أنها مسألة وقت فقط قبل أن يحاول النظام السعودي اختراق هاتفي ، باستخدام برنامج Pegasus المصنوع من قبل شركة الأمن الإسرائيلية الخاصة NSO Group.

يسلط هذا التطور الضوء على ترسيخ محور شر جديد: أصبحت إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جوقة من القوى الخبيثة التي تهدف إلى خنق النشاط والسعي من أجل الديمقراطية في المنطقة. تزود إسرائيل المعرفة. يقدم الآخرون الأموال.

وتابعت مضاوي الرشيد: إن خصخصة جهاز الأمن الإسرائيلي ، وتكاثر الشركات الخاصة التي أسسها عملاء سابقون في الدفاع والموساد ، تشكل تهديدًا ليس فقط للفلسطينيين في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة ، ولكن أيضًا لجميع مواطني الدول الخليجية ، مع بيع برامج التجسس الإسرائيلية للديكتاتوريات في جميع أنحاء العالم العربي.

في المقابل ، تكتسب إسرائيل الوصول إلى دوائر المخابرات الداخلية والدول العميقة في الخليج (الفارسي)– مما يمكنها من احتجازهم كرهائن لفترة طويلة قادمة. تدعم إسرائيل الأنظمة الاستبدادية الخليجية ، معتقدة أن ذلك يضمن أمنها إلى الأبد. لكن إسرائيل مخطئة.

وترى مضاوي الرشيد ان التطبيع مع إسرائيل ليس فقط غير أخلاقي بسبب المحنة الفلسطينية. كما أنه يشكل تهديدًا وجوديًا لجميع مواطني الدول الخليجية الذين يسعون إلى الإصلاح السياسي في بلدانهم. لقد رسخت ما يسمى بـ “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” نظام الفصل العنصري بحيث لا يمكن لأي دعاية أن تنقذه ، وستشتد الاعتراضات العامة القوية على تطبيع الأنظمة العربية مع إسرائيل في الأشهر والسنوات المقبلة.

دور الإمارات

تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا رئيسيًا في قصة المراقبة والتجسس من قبل الشركات الإسرائيلية الخاصة. وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحت تأثير محمد بن زايد ، نظيره الإماراتي. انسَ “المبنى الأطول والأكثر ازدحامًا ووزارات التسامح والسعادة” – التي تقع في صميم الدعاية الإماراتية – وتذكر أن بن زايد هو معلم بن سلمان.

يجمع الاثنان كراهيتهما للديمقراطية والتنوع السياسي وحرية التعبير وحقوق الإنسان. كلاهما الآن مفتاح لمحور الشر الذي تشرف عليه التكنولوجيا الإسرائيلية الخبيثة ، والتي يتمثل سبب وجودها المزعوم في مساعدة الحكومات على القبض على المجرمين والإرهابيين. ومع ذلك ، يتم استخدامه ضد النشطاء السلميين.

حصلت منظمة Forbidden Stories ، وهي منظمة غير حكومية مقرها باريس ومتخصصة في الدفاع عن الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ، على أكثر من 50000 رقم هاتف استهدفتها برمجيات إسرائيلية ضارة على مستوى العالم نيابة عن عملاء NSO ، ولا سيما الحكومات. لقد نبهوا وسائل الإعلام المختلفة ، وبدعم من منظمة العفو الدولية ، أطلقوا مشروع بيغاسوس.

أظهرت النتائج أنه في أبريل 2019 ، كانت هناك محاولة لاختراق هاتفي ، لكنها لم تنجح. في حين أن هذا يبعث على الارتياح ، فإنني غارقة في مشاعر الضعف والتطفل.

للحصول على دليل من مشروع Pegasus ، كان علي تقديم محتويات هاتفي – التي تم تخزين حياتي الخاصة والمهنية بها – إلى فريق التكنولوجيا الخاص بهم.

تقول مضاوي الرشيد: جلست أمام شاشة الكمبيوتر لمدة ثلاث ساعات ، أشاهد حياتي الافتراضية وهي تسافر إلى مختبر منظمة العفو الدولية ، حيث تم إجراء بحث عن البرامج الضارة. تلقيت دليلًا على محاولة القرصنة الفاشلة في أبريل في نفس اليوم.

التحكم بالسردية

تضيف مضاوي الرشيد: كمواطن بريطاني من أصل سعودي ، أمضيت أكثر من نصف حياتي في الكتابة والبحث والتدريس. لا تتوقع مني أن يتم اختراقه. لكن مثل هذه الأنشطة المهنية تعتبر جريمة في المملكة العربية السعودية ، حيث النظام مصمم على السيطرة على رواية الماضي والحاضر والمستقبل.

وقالت: جريمتي هي أنني اخترقت هذه الرواية باستخدام مهارات البحث الأكاديمي والوصول إلى السعوديين الذين تظل أصواتهم صامتة ركزت جميع أبحاثي على إعطاء صوت لمن لا صوت لهم ، والذي يتضمن حتماً إجراء مقابلات مع السعوديين داخل وخارج البلاد. فضحي لأكاذيب السعودية الرسمية يزعج النظام ، الذي لم يدخر فرصة لتشويه سمعتي ، متهماً إياي بأنني وكيل للحكومات الغربية وتركيا وإيران وقطر ، وسابقاً ليبيا والعراق.

وتكمل: في التسعينيات ، استهدفني النظام بتهديدات مباشرة بالعنف – لكن مع ظهور الإنترنت ، أصبحت هذه التهديدات افتراضية ، ينشرها عملاء النظام. الحلقة الأخيرة هي اختراق هاتفي.

واضافت مضاوي الرشيد: في عام 2014 ، تم اختراق حسابي على Twitter بحثًا عن فضائح مثيرة ، وربما مؤامرات سرية مع منفيين سعوديين آخرين. لابد أن المتسللين أصيبوا بخيبة أمل لعدم العثور على أي من هذا ، لكنهم كشفوا حديثي الخاص مع الشيخ عوض القرني ، وهو شخصية إسلامية رئيسية أرسل لي التحيات وطلب مني عدم زيادة انتقاداتي لصمت الحركة الإسلامية عندما تكون بارزة. تم اعتقال قادة حقوقيين سعوديين.

أطلق جواسيس النظام حملة لتشويه سمعة القرني لإرساله رسالة مباشرة إلى امرأة غير محجبة مثلي. القرني في السجن منذ عدة سنوات.

مضاوي الرشيد .. حياة في خطر

لم يكن لدي أي شيء أخفيه ، لأن كل ما أعرفه تم توثيقه ونشره في الكتب والمقالات. لم يكن لدي أي أسرار ، لكن لم يكن هذا هو الهدف. كنت أعتز بخصوصيتي وكرهت التدخل السعودي في حياتي. كما قلقت على من يتواصلون معي من داخل البلد ، لأن حياتهم قد تكون في خطر.

من بين التهم الموجهة إلى محمد العتيبي ، ناشط حقوقي ، تخزين كتبي ومقالاتي على جهاز الكمبيوتر الخاص به. لا يزال في السجن. تقع على عاتقي مسؤولية حماية أولئك الذين يثقون بي ويريدون أن تسمع أصواتهم.

تزامن مقتل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 مع تشديد الرقابة السعودية على المنفيين في بريطانيا وكندا وأماكن أخرى. تفاقمت الصدمة بشأن التفاصيل المروعة لتقطيع صحفي مسالم بسبب المخاوف من القرصنة. كانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها المنفيون عن مساعدة NSO للسعوديين في اختراق هاتف شاب يعيش في كندا ، عمر الزهراني ، الذي تواصل مع خاشقجي حول إنشاء منصة إعلامية لفضح الدعاية السعودية.

كانت التكلفة المالية لتأمين هاتفي هائلة ، لكنها كانت تستحق ذلك. بينما لم ينجح هجوم أبريل 2019 على جهازي ، فأنا متأكد من أنه ستكون هناك محاولات أخرى في المستقبل.

في عام 2019 ، شاركت في مناقشات مع منفيين آخرين في ثلاث دول حول تشكيل حزب سياسي ، وهو ما قد يفسر محاولة التسلل إلى هاتفي في ذلك الوقت. أراد النظام المزيد من التفاصيل حول من سيرعى مثل هذا المشروع – ومن هم الجناة. تم تنفيذ المشروع في 23 سبتمبر 2020 ، وهو اليوم الذي تحتفل فيه المملكة بعيدها الوطني ، حيث أعلنت مجموعة صغيرة من النشطاء ، بمن فيهم أنا ، عن إنشاء حزب المجلس الوطني السعودي يحيى عسيري ، الأمين العام ، تعرض للقرصنة ، وظهر اسمه في ملفات بيغاسوس.

الوقوف ضد الظلم

انتقلت من النشاط الأكاديمي إلى النشاط السياسي لأن النظام السعودي ارتكب جرائم بشعة ، وكانت حياة المنفيين ، بمن فيهم حياتي ، في خطر. استهدفني النظام السعودي عندما كنت أكاديميًا ، ومرة ​​أخرى بعد أن أصبحت ناشطًا. ومن المؤكد أن مثل هذه الهجمات ستستمر في الأشهر والسنوات المقبلة.

في أبريل 2019 ، كنت أكتب أيضًا كتابًا عن العلاقات بين الدولة والمجتمع. لم يكن الشرير سوى بن سلمان ، الذي اعتقل مئات السعوديين وأدى إلى هروب عشرات آخرين.

شعرت بالحيرة من تصوير وسائل الإعلام الغربية للأمير باعتباره مصلحًا حديثًا ، بينما كانت السجون السعودية مليئة بسجناء الرأي الأبرياء ، وكانت النساء يناضلن ضد التمييز ، وكان شباب الشتات يجتمع في جميع أنحاء العالم. كتابي ، The Son King ، كان بالتأكيد خطأً زائفًا.

في عام 2019 ، بدأ تشكيل معارضة سعودية افتراضية جديدة في المنفى ، تقف في وجه القمع والديكتاتورية. يعتمد حزب التجمع الوطني السعودي على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل وتبادل الأفكار ، مما يجعلها ضعيفة للغاية ، كما أظهر مقتل خاشقجي واختراق هواتف النشطاء. في أعقاب اكتشافات مشروع Pegasus ، ستعود NAAS بالتأكيد إلى الأساليب القديمة للتعبئة والاجتماعات والنشاط.

بفضل البرمجيات الخبيثة الإسرائيلية والتواطؤ الإماراتي والتدخل السعودي ، سيتعين على المنفيين البحث عن طرق آمنة لمشاركة المعلومات والتعبئة. نظرًا لأن العديد لجأوا إلى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وعبر أوروبا ، فإن هذه الدول تتحمل مسؤولية حمايتهم من المراقبة السعودية. خلاف ذلك ، هناك خطر حقيقي من احتمال تكرار ملحمة خاشقجي.

يجب تفعيل الدبلوماسية لمنع محور الشر من نشر المزيد من الخوف والتخوف وربما القتل – وإذا لم ينجح ذلك ، فيجب متابعة العقوبات ، على الأقل في بريطانيا ، حيث يقيم اثنان من مؤسسي حزب التجمع الوطني.