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السلطة الفلسطينية تعتذر عن قتل الناشط نزار بنات

السلطة الفلسطينية تعتذر عن قتل الناشط نزار بنات
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعتذر وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، عن قتل الناشط نزار بنات، وقال "أود أن أقدم التعازي لأسرته وأن أعتذر لهم على ما حدث. لقد كانت حادثة مؤسفة جدا".

العالم - فلسطين

وقال الشيخ: "باسم الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وباسم السلطة الفلسطينية أقدم اعتذارنا عن ما حدث، ونعتبره مأساة"، مشدد على أن " ما حدث لا يمكن قبوله أبدا حتى في وقت الفوضى، لكن هذا قد يحدث في أي بلد في العالم. يمكن لخطأ كهذا أن يحدث في أمريكا وفرنسا وأي بلد آخر في العالم".

ورأى أنه "لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع ما حصل ومحاولة تصحيح هذا الخطأ، يمكن فقط أن نتعلم مما حدث وأن نتبع الاجراءات القانونية الصحيحة"، مضيفا: "أكرر مرة أخرى، للأسف، مثل هذا الشيء قد يحدث في أي بلد، في معظم البلدان الديمقراطية في العالم.. لكن بالتأكيد إنه حادث مأساوي ومؤسف. نعتذر عما حدث ونتمنى تعلم الدروس منه".

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