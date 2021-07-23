كييف تطلب تعويضات من الغرب بسبب 'السيل الشمالي-2'

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وقالت ستيفانيشينا في بث قناة "أوكرانيا-24": "بالدرجة الأولى يجب أن تكون هناك مجموعة من القرارات في مجال الطاقة. وبينها الضمانات للحفاظ على الترانزيت ومواصلة العلاقات في إطار الصفقة الثلاثية".

وشددت على أن كيف يجب أن تحصل على "ضمانات لا اتفاقيات" تخص "وحدة أراضيها وسيادتها".

وأضافت: "كما من الضروري أن ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته حول تكامل أسواق الغاز والطاقة الكهربائية، وفق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن كييف كانت قد وجهت طلبا حول التعويضات إلى المفوضية الأوروبية منذ أكثر من 7 أشهر، وتابعت: "لسوء الحظ لم نتلق أي رد حتى الآن. آمل بأن يصبح الوضع الحالي حجة جيدة تدفع الاتحاد الأوروبي للتفكير فيه".

وأصدرت ألمانيا والولايات المتحدة في الاسبوع الماضي بيانا مشتركا تذكران فيه إجراءات لدعم أوكرانيا وأمن الطاقة الأوروبي والأهداف المشتركة لحماية المناخ. ويحدد البيان أيضا مجموعة من الشروط لعمل خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2". وخاصة أعلنت الدولتان أن مواصلة ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بعد عام 2024 ستكون لصالح أوكرانيا وأوروبا، وأن برلين تتعهد باستخدام كل وسائل التأثير المتوفرة لديها لتمديد الاتفاقية الروسية الأوكرانية حول ترانزيت الغاز الروسي. كما تتعهد برلين بفرض عقوبات على روسيا، إذا استخدمت الأخيرة الطاقة كسلاح ضد الدول الأوروبية.

يقضي مشروع بناء خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" ببناء خطين من الأنانيب تبلغ قدرتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر بحر البلطيق، إلى ألمانيا.