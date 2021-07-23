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فلسطين.. إصابة خطرة لشاب بمواجهات مع الاحتلال في النبي صالح

فلسطين.. إصابة خطرة لشاب بمواجهات مع الاحتلال في النبي صالح
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أصيب شاب بجروح خطرة، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوة راجلة من قوات الاحتلال داهمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي اتجاه الشباب ما أدى إلى إصابة شاب بجروح خطرة في البطن.

وذكرت أن الشاب المصاب نقل إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت، وأدخل على الفور إلى غرفة العمليات، ووصفت حالته بالصعبة.

وتشهد قرية النبي صالح اقتحامات مستمرة وشبه يومية من قوات الاحتلال ومستوطنيه، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في البلدة، واندلاع مواجهات.

وأقيم على أراضي القرية مستوطنة "حلميش" التي بنيت على أراضي قرية النبي صالح وجزء من أراضي دير نظام، وتتوسط قرى دير نظام، كوبر، بيت اللو، النبي صالح، أم صفا وكفر عين.

وتردد اسم مستوطنة "حلميش" خلال السنوات الماضية، بعد إقدام الشاب الفلسطيني عمر عبد الجليل من سكان قرية كوبر غرب رام الله على قتل ثلاثة من مستوطنيها طعنا قبل أن يصاب ويعتقل.

وبنيت "حلميش" عام 1997، وتبلغ مساحة الارض التابعة لها ثلاثة آلاف دونم، وقد بادرت إلى تأسيسها جماعات استيطانية متدينة ومتطرفة.

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