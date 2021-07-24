طائفة دينية أمريكية تصنف الاحتلال "دولة فصل عنصري"

العالم-الاحتلال

فقد أعلن المجمع الكنسي العام لكنيسة "المسيح" تسمية "إسرائيل" دولة فصل عنصري، لتصبح بذلك أول طائفة دينية أمريكية تقوم بهذه الخطوة.

وقال المجمع الكنسي في "يونيون كاربايد"، إنه يرفض نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وتوقع موقع “مونديوز”، الذي تناول الحدث، بأن يكون قرار مجلس اتحاد الكنائس العالمي هو الضربة الأولى فقط من بين العديد من الطوائف الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الميثودية و اللوثريين و الأسقفية و"الموحدين" والكويكرز.

وأدانت قيادة "يونيون كاربايد" استمرار القمع الإسرائيلي للفلسطينيين، ودعت حكومة امريكا إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وشجبت لجنة التنسيق في المجمع الكنسي الإصابات التي لحقت بالفلسطينيين على مدى عقود، بدعم غير محدود من واشنطن.

وأكدت اللجنة على حق العودة للشعب الفلسطيني، وعلى الحق الدستوري للأمريكيين في الاحتجاج على تصرفات الاحتلال من خلال حركة المقاطعة.

ورفض المجمع الكنسي المزاعم القائلة إن أي انتقاد لسياسات الاحتلال معاد للسامية.

وطالبت الكنيسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال.

ورفضت الكنيسة في بيان أي لاهوت أو أيديولوجية، ولا سيما "الصهيونية المسيحية" من شأنها أن تمنح امتيازاً أو تستبعد أي أمة.