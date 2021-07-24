جنبلاط: المرحلة دقيقة فی لبنان وستكون أصعب

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وتوجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، خلال زيارته مؤسسة العرفان التوحيدية في السمقانية الشوف، بالقول: "إصمدوا وأنا معكم ولا تخافوا من المستقبل، نجحنا في السنوات السابقة برفع التحدي وسننجح بالرغم من التحديات المقبلة الصعبة، وسنرى ماذا قد يأتي من المجتمع الدولي، واذكر ذلك حين أتيت في المدة الاخيرة مع السفير الفرنسي ايمانويل بون الى هنا في زيارة المؤسسة. سنطرق أبواب المحبين والاصدقاء، والمساعدات التي تأتي الى لبنان كبيرة لكن كما تعلمون الطائفية مستشرية. علينا ان نطرق ابواب اصدقائنا السفراء المعروفين، نأتي بهم الى هنا كي يروا الانجاز وهذا الصرح التعليمي والتوحيدي والاخلاقي ونتابع" حسب قوله.

وأضاف: "كنت معكم وسأبقى، وسيبقى تيمور معكم، وكل إمكانيات الحزب التقدمي الاشتراكي والامكانيات الشخصية في هذه المرحلة الدقيقة والتي يبدو ستكون أصعب، لكن هذا القدر ولا مفر منه"