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باختصار

افغانستان.. مباحثات بالدوحة وحرب بكل مكان

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

المفاوضات بين حكومة كابول وطالبان بالدوحة لم تحقق نتائج ملموسة مع وعود باستمرارها.

العالم - باختصار

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