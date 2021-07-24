الاحتلال اعتقل 26 مواطنا فلسطينيا خلال أيام عيد الأضحى

العالم- فلسطين



ورصد المركز (26) حالة اعتقال من أنحاء الضفة الغربية المحتلة والقدس بينهم نساء وأطفال واسرى محررون .

وقال مركز فلسطين ان الاحتلال لم يراع خصوصية أيام العيد، وتعمد التنغيص والتنكيد على الفلسطينيين في هذه المناسبة السعيدة وواصل خلال الأيام الأربعة الماضية سياسية المداهمة والاقتحام للقرى والمخيمات والأحياء ونفذ العديد من عمليات الاعتقال التي طالت 26 مواطناً بينهم سيدة و 5 أطفال.



وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت ثلاثة شبان، وهم: حسام معالي، وجلال دويكات، وحراء حمايل.



كذلك داهمت في قرية رمانة غرب جنين واعتقلت الطفلين "معين محمد عمور"، 16 عاماً وهو طالب في الصف الحادي عشر و"رجا أسعد أبو قياص"،١٥ عاماً وهو طالب في الصف العاشر عقب اقتحام منازل ذويهم وتحطيم محتوياتها ثاني أيام العيد.



وأضاف الأشقر ان قوات الاحتلال داهمت يوم الجمعة، مدينة طوباس شمال شرق مدينة نابلس، بلدة طمون جنوب طوباس واعتقلت أربعة مواطنين.



وهم الأسيرين المحررين مراد سليمان بني عودة (47 عاما)، ورائق عبد الرحمن بشارات (44 عاما)، والشاب سياف عزمي حسين بني عودة، من طمون، اضافة الى الأسير المحرر أحمد فايز أبو العايدة (21 عاما)، من مدينة طوباس.



وأشار الأشقر الى ان قوات الاحتلال أعادت اعتقال الاسير المحرر "عوض الله اشتية" من بلدة سالم شرق نابلس، وذلك خلال تواجده عند مدخل المسجد الاقصى.



كذلك اعتقلت الشاب "محمد بلال داوود" (29 عاما) من مدينة قلقيلية، وذلك أثناء تواجده داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.



كما اعتقلت الشاب "وديع أبو بكر" من سكان قرية يعبد بمحافظة جنين خلال وجوده قرب باب الأسباط بحجة دخوله القدس دون تصريح .



بينما اعتقلت الأسير المحرر "محمد مروان شراكة" (29 عاما) من مخيم الجلزون شمال رام الله بعد مداهمة منزله، واعتقلت الأسير المحرر "ماجد فيصل نزال" (27 عاماً) بعد أن داهمت منزله في بلدة قباطية جنوب جنين.



ومن مدينة القدس واصلت قوات الاحتلال عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين حيث اعتقلت الشابين "أمين المحتسب" و"موسى قاعود التميمي" من حي بطن الهوى ببلدة سلوان، واعتقلت الشاب "محمد محمود" من محيط باب العامود بالقدس.