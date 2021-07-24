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شاهد.. الامعاء الخاوية سلاح الاسرى الفلسطينيين ضد الاحتلال

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

لجأ اربعة عشر أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي للاضراب عن الطعام منذ فترات متفرقة احتجاجا على اعتقالهم إداريا.

العالم – خاص بالعالم

وقال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، ان سلطات الاحتلال هي الوحيدة التي تلجأ الى مثل الاعتقال الاداري.

واعاد المحلل السياسي السبب في لجوءه الى تلك الاساليب هو عيشه حالة من الهلع والخوف في ظل محطات انتفاضية تجتاح الاراضي الفلسطينية.

واضاف عبيدات ان الاحتلال لجأ بكثافة الى القيام بعمليات اعتقال اداري شملت المواطنين المقدسيين على الرغم ان الاعتقال عادة يتم تجاه قادة ورموز سياسيين.

واوضح ان عدد المعتقليين الادارايين وصل الى خمسمائة واربعين اسيرا وارتفع عدد الاسرى المضربين عن الطعام الى اربعة عشر اسيرا.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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