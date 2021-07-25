الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اليوم.. انطلاق معرض صنع في سوريا في بغداد

اليوم.. انطلاق معرض صنع في سوريا في بغداد
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

ينطلق اليوم الأحد في العاصمة العراقية بغداد فعاليات معرض "صنع في سوريا" للبيع المباشر بمشاركة نحو 100شركة صناعية سورية.

العالم - سوريا

ويشارك في المعرض الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي كبرى الشركات الصناعية والعلامات التجارية الغذائية والنسيجية والكيميائية ويستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.

واعتبر رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سوريا محمد السواح في تصريح لمندوب سانا أن المعرض يعتبر أول عمل لمجلس إدارة المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب الإقليمي في سوريا بعد تشكيل مجلس إدارته واعتماده من قبل اتحاد المصدرين والمستوردين العرب لفتح منافذ تسويقية وتصديرية للمنتجات السورية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية التقليدية وفتح اسواق جديدة وهو ضمن المسؤوليات التي اتخذها المجلس على عاتقه.

وأكد السواح استمرار المجلس بعمله ومسؤولياته في خدمة الصادرات السورية وتوسعة أسواقها وإقامة العديد من المعارض الجديدة للبيع المباشر للمنتجات السورية في العديد من الدول العربية.

روابط ذات صلة

تصعيد عسكري بين 'قسد' والقوات التركية شمالي سوريا

سوريا تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

سوريا تحيي مئوية ’ميسلون’ الخالدة في تاريخ المقاومة

سوريا تحصد جوائز مهمة في استحقاق علمي يعد الأكبر عالمياً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: هكذا تفاعل المغردون مع ’بشرى’ الحوثي!!

أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 25 يوليو2021

مزهر: ضم الاحتلال للاتحاد الأفريقي لتجميل صورته أمام العالم

اليوم.. انطلاق معرض صنع في سوريا في بغداد

شاهد.. الكاظمي يغادر بغداد في زيارة رسمية الى واشنطن

177 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا.. ومجموع الاصابات بلغ 23.5 ألف حالة