لبنان.. برّي شكر العراق على اتفاق الفيول

العالم_لبنان

وقال بري إن يد الخير أبداً لا تنثني ... هو العراق رمح الله في الأرض، مضيفا: بإسمي وبإسم المجلس النيابي والشعب اللبناني اتوجه بالشكر الجزيل للعراق رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً.

وختم بالقول مجدداً فعلكم وفعل أبنائه ومرجعياته الرشيدة مصداق لقوله تعالى: "سَنَشُدُّ عَضدكَ بِأَخِيك.

و في السياق أكد وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر أننا لن نصل الى العتمة الشاملة على الرغم من أن كميات الفيول التي ستأتينا من العراق غير كافية.

وفي حديث اذاعي اليوم الأحد شرح أن العقد مع العراق مدته سنة ولكن الكمّية المشحونة تكفي لأربعة أشهر.

وأشار الى أن مؤسسة الكهرباء بحاجة لثلاثة مليون طن لتعمل بشكل كامل فيما يصلها عبر الشحنة مليون طن ولا تعمل بطاقتها الكاملة".

وطمأن أن ساعات التغذية ستزيد فقط إذا تمكنا من استخدام النفط العراقي بالإضافة الى الكميات التي تصل عبر الدعم، وإلا فساعات التغذية ستتدنى بدءًا من أيلول.

وطالب غجر بدفع مستحقات المشغلين لأنّ هذا التأخير يؤثر على معامل الشركة وساعات التغذية محذراً من توقف المعامل عن العمل كلياً في حال عدم إيجاد حل سريع للمشكلة.

وعن أزمة المحروقات رأى غجر أن الحل يكمن في توقف مصرف لبنان عن التأخر بفتح الاعتمادات ورفع الدعم كلياً لقطع الطريق أمام التخزين والسوق السوداء بالإضافة الى إيجاد حلول لأزمة الكهرباء.