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هاشتاغ .. الشارع العراقي يصرخ: لا لوجود الإحتلال الأمريكي في أرضنا!

الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة في واشنطن بين العراق وامريكا شهدت عددا من الاجتماعات، ومن المنتظر ان يُعقد اجتماع القمة يوم الاثنين القادم بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي جو بايدن.

العالم - هاشتاغ

البرلمان العراقي، والشارع العراقي ، طالبا بانسحاب القوات الاجنبية من بلادهم، بعد الجريمة التي نفذتها هذه القوات بأوامر من الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، والمتمثلة بإغتيال قائدي النصر على "داعش" الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس.

حساب ابن الكتائب كتب:"سوف تخرجون سوف تخرجون المعركه القادمه لن يقودها القاده بل أشبال القاده سوف تقود المعركه وسوف نكثر في قتل القاده العسكريين من الامريكان".

علي شكري غرد بدوره:"مهما بلغت المماطلات والتسويف التي يتشبث بها المحتل وعملائه فان الاحتلال ذاهب الى زوال حتمي لا محالة والشعب العراقي قال كلمته التي لا تراجع فيها".

حساب الكتائبي المقاوم غرد قائلاً:"صواريخنا جاهزة ومسيرات المقاومة مستعدة لدك قواعدكم إذا لم يتحقق الإنسحاب".

حساب ابو غفار:"ذبلت ورود من اجل عراق خال من المحتل ولهذا من حقنا ان نطالب بانسحاب المحتل بلا شروط اذا كانت هناك شروط فنحن اصحابها وليس من عبر القارات".

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