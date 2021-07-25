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خدعة امريكية لضم ابناء ريف الحسكة لجماعة مسلحة جديدة

خدعة امريكية لضم ابناء ريف الحسكة لجماعة مسلحة جديدة
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر محلية سورية عن نية القوات الامريكية الاجتماع بعدد من ابناء قرية بمحافظة الحسكة لاستدراجهم لتشكيل جماعة مسلحة جديدة.

العالم - سوريا

واعلنت مصادر محلية في ريف اليعربية بريف الحسكة من المقرر اليوم ان يجتمع وفد من القوات الامريكية مع عدد من ابناء المنطقة في قرية حاموكر بريف المحافظة للبدء باجراءات تشكيل مجموعات مسلحة مقاتلة من أبناء القبائل العربية السورية يضم مجموعة من ابناء العشائر.

ومن المقرر ان يتم فتح التسجيل لمدة اربعة ايام ، واشاعات في المنطقة يروجه البعض على ان هذا الفصيل سيتم تشكيله بموافقة الدولة السورية وروسيا في محاولة لخداع الاهالي والشباب للانضمام الى هذا الجماعة.

وتهدف امريكا من إنشاء هكذا تنظيمات مسلحة هو سحب القبائل العربية إلى طرفه في ظل توسع دائرة الرفض الشعبي والمقاومة العشائرية ضد تواجده ودعمه لمسلحي تنظيم "قسد" الموالي له، والتي وصلت إلى حد قصف قواعده غير الشرعية بالقذائف الصاروخية.

ولم تلق الخطوة الأمريكية الجديدة اهتماماً كبيراً من أبناء القبائل بريف محافظة الحسكة مع رفض شبه جماعي ومباشر لهذه الخطوة، وذلك لاعتبار أن الاحتلال الأمريكي هو سبب مآسي منطقة الجزيرة بشكل خاص وسوريا بشكل عام بسبب ممارساته التي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح والثروات الباطنية ومحاصرة الشعب السوري وتجويعه.

يشار أنه خلال السنوات الماضية حاول الجيش الأمريكي تجنيد العشرات من أبناء القبائل العربية بمحافظتي دير الزور والحسكة تحت مسمى (حماية آبار النفط) مقابل رواتب مالية مغرية وبالعملة الأمريكية.

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