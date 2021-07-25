ايران: تسجيل 268 وفاة و 27146 اصابة جديدة بكورونا

العالم- ایران

واعلنت وزارة الصحة عن 268 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا، وزيادة مجموع الوفيات من جراء هذا المرض في ايران الى 88 الفا و800 حالة.

وقالت وزارة الصحة ان نتائج الفحوصات التي اجريت علاى مدى اليومين الاخيرين كشفت عن 27 الفا و146 اصابة جديدة، وارتفاع اجمالي عدد المصابين داخل البلاد الى 3 ملايين و691 الفا و432 شخصا.

واشار الى تعافي 3ملايين و256 الفا و856 شخصا من بين المصابين بالفيروس الوبائي او مغادرتهم المراكز العلاجية في انحاء ايران؛ بينما يخضع مايبلغ 4 الاف و863 مصابا للعناية الطبية المشددة نظرا لوضهم الصحي الحرج.