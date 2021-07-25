حماس: المزيد من التشديد على غزة لن يولد إلا الانفجار بوجه الاحتلال

العالم - فلسطين

وقال القانوع خلال تصريحات صحفية إن :"شعبنا لن يصبر طويلاً على عدم الإعمار والتلكؤ في إجراءات كسر الحصار ولن يسمح بأن يلتف على نتائج معركة سيف القدس".

وشددت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، من حصارها المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007، عقب معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية دفاعا عن ابناء شعبنا في المدينة المقدسة والضفة والداخل المحتل وقطاع غزة، بعدم السماح بإعادة اعمار القطاع وادخال المنحة القطرية وفرض قيود مشددة على المعابر التجارية واغلاق بعضها كذلك تقليص مساحة الصيد ومواصلة الاعتداءات اليومي بحق المزارعين على طول الحدود الشرقية.