الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: المزيد من التشديد على غزة لن يولد إلا الانفجار بوجه الاحتلال

حماس: المزيد من التشديد على غزة لن يولد إلا الانفجار بوجه الاحتلال
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حمـاس عبداللطيف القانوع، اليوم الأحد، أن تشديد الاحتلال بمزيد من اجراءاته على قطاع غزة لن يولد إلا الانفجار بوجهه.

العالم - فلسطين

وقال القانوع خلال تصريحات صحفية إن :"شعبنا لن يصبر طويلاً على عدم الإعمار والتلكؤ في إجراءات كسر الحصار ولن يسمح بأن يلتف على نتائج معركة سيف القدس".

وشددت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، من حصارها المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007، عقب معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية دفاعا عن ابناء شعبنا في المدينة المقدسة والضفة والداخل المحتل وقطاع غزة، بعدم السماح بإعادة اعمار القطاع وادخال المنحة القطرية وفرض قيود مشددة على المعابر التجارية واغلاق بعضها كذلك تقليص مساحة الصيد ومواصلة الاعتداءات اليومي بحق المزارعين على طول الحدود الشرقية.

روابط ذات صلة

حماس تنعى الشهيد التميمي وتؤكد على التمسك بخيار المقاومة

"حماس": قرار منح الاحتلال عضوية مراقب بالاتحاد الأفريقي صادم

حماس تدعو لإعلان الغضب بوجه الاحتلال

7 سنوات و"اسرائيل" عاجزة عن اطلاق سراح جنودها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: غاية الغرب إبقاء سوريا في حالة لا حرب لا سلم

صفي الدين: العدو اعترف أن إعلام المقاومة تفوق عليه في حرب تموز 2006

بيان: يوم الأسير البحراني هو صرخة الأسرى بوجه النظام البحريني

تجنبا للصراع.... نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور الصين في أول اتصال مباشر منذ شهور

بالفيديو.. لحظة استهداف مدرعة تركية في عفرين السورية

لبنان.. ترشيح نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة