نواب أوروبيون يطالبون بمحاسبة النظام البحريني على قوانينه الطائفية

العالم- البحرين

يطالب أعضاء في البرلمان الأوروبي حكوماتهم بالضغط على النظام البحريني، حيث ملاْ السجون والمعتقلات بأصحاب الرأي وكل من يخالفه، كما يستخدم قوانين وقرارات طائفية لتحييد طائفة كبيرة ومهمة في البحرين عن حقوقها السياسية والمدنية.

فقد طالبت عضوة في البرلمان الإيطالي والرئيسة السابقة لمجلس النواب “لورا بولدريني” حكومتها بإظهار التزامها تجاه حماية حقوق الإنسان في البحرين، فيما طرح عضوان في البرلمان الأيرلندي أسئلة على وزير خارجية بلادهما “سيمون كوفيني” بشأن الجهود التي تبذلها أيرلندا لمحاسبة النظام البحريني على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في المنطقة.

من جهته استجوب عضو في مجلس النواب البلجيكي وزيرة الخارجية البلجيكية “صوفي فيلميس” حول الإجراءات التي اتخذتها وزارتها بشأن تفشي وباء كورونا في سجون البحرين، وما إذا كانت على علم بالوفاة المأساوية للسجين السياسي البحراني “حسين بركات”، مطالبًا بوقف الدعم بكل أشكاله للنظام الجائر ومحاسبته دوليًا.