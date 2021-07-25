شاهد: شركتا طيران إسرائيليتان تسيران رحلات الی المغرب

العالم - المغرب

بسرعة الصوت تسير خطوات التطبيع بين كيان الاحتلال الاسرائيلي والمملكة المغربية. شركتا الطيران الإسرائيليتان العال وإسرإير سيرتا أُولى رحلاتهما السياحية المباشرة إلى مدينة مراكش المغربية. وقال مسؤولون مغاربة إنّ هناك شركةً ثالثة هي أركيا ستبدأُ رحلاتِها أيضاً إلى المغرب في الشهر المقبل. وستربطُ هذه الرحلاتُ مباشرةً بين تل أبيب ومراكش والدارِ البيضاء في خطوة تقول السلطات المغربية انها ترمي الى جذب ثمانية وثلاثين الفَ سائحٍ من الكيان الاسرائيلي إلى البلاد في نهايةَ العامِ الحالي، في حين تتولى شركةُ الخطوط الملكية المغربية جلب اثني عشر الفَ سائحٍ اسرائيلي خلال هذا العام ايضا. وبحسب باحثين في القطاع السياحي، فان السياح الإسرائيليين كانوا دائما يأتون إلى المغرب، لكن عبر رحلات غير مباشرة، لكنهم الان سوف يأتون الى المملكة بصورة واضحة وبخط سفر مباشر.

وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي يئير لبيد، قال ان إن تدشين خطوط الطيران المباشرة سيعزز العلاقات مع المغرب وسيدعم قطاع السياحة بين الرباط وتل ابيب. وأتى هذا بعد ان اكد انه سيزور المغرب الشهر المقبل لتطويرِ العلاقات بين الجانبين ورفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات. واضاف ان تل ابيب والرباط ستعملان على تدشين تعاون اقتصادي وتكنولوجي وثقافي وسياحي، وان العلاقات المباشرة هي في مصلحة كيانه بالدرجة الأولى.

المغرب شارك خلال الشهر الجاري بمناورات نسيم البحر إلى جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي وبمشاركة عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة، وهو ما يؤكد ان التطبيع بين الطرفين ربما شمل النواحي العسكرية ايضا والتنسيق بهذا الخصوص.

المغرب كان قد أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط عام ألفين إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. الا ان العلاقات بين الطرفان قد عادت الى سابق عهدها بل وتطورت اكثر خصوصا بعد الاتفاق الثلاثي المغربي الإسرائيلي الاميركي في نهاية العام الماضي، حيث أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال فيما اعترفت واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المنطقة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو منذ عام الف وتسعمائة وستة وسبعين.