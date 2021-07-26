بعد وصوله.. برنامج زيارة الكاظمي الى واشنطن

العالم - العراق

وقالت مراسلة العراقية الاخبارية ، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن عشية لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم الاثنين.

و‏يترأس رئيس الوزراء وفدا رفيع المستوي، يضم وزراء كل من الخارجية والدفاع والنفط والتجارة والثقافة. ويتضمن جدول رئيس الوزراء لقاءات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأغلبية الديموقراطية تشاك شومر.

ومن المتوقع أن يصدر الاثنين بيان ختامي عن اجتماعات الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، قد يتضمن جدولا زمنيا لسحب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي.

وشهدت العاصمة واشنطن إجراءات أمنية مكثفة، ورفع العلمان العراقي والأميركي في مختلف أنحاء العاصمة للترحيب برئيس الوزراء.