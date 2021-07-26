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سقوط التجربة الامريكية في المنطقة- الجزء الثاني

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

بلبوس الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، غُلف مشروع السيطرة الاستحكام على المنطقة العربية والاسلامية، مصطلحات متعددة واطر مختلفة لمخطط ارتدى زي الشعارات الرنانة.

استعمر، دمر، نهب الثروات زرع الفتن، واحكم قبضته على الانظمة، لكنه عاد خال الوفاض، من حرب افغانستان الى غزو العراق الى مشروع الشرق الاوسط الكبير والفوضى البناءة والحرب على سوريا واخرها صفقة ترامب واتفاق ابراههام.

مشروع واحد لتغيير واعادة هندسة المنطقة العربية والاسلامية، كثير من الضحايا وقليل من الانجازات في منطقة شكلت انظمة الحكم فيها جزءاً من محددات الامن القومي لكبريات الدول، لعبت بتاريخها واعادت رسم حدودها الجغرافية، دينامية استعمارية ممتدة من سايس بيكو الى الشرق الاوسط الجديد الى الحروب الاقتصادية والتدخل السافر في شؤون دول المنطقة.

هاي هي اليوم تحصد اخفاقاتها وتستجدي ماء الوجه باتفاق هنا وانسحاب هناك.

فما هي مآلات المشروع الامريكي في المنطقة؟

وماذا حقق من اهداف رسمت في دوائر البيت الابيض؟

وما الاسباب التي دفعت به لملمت قواته العسكرية والعودة الى ما وراء البحار؟

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ":

الباحث والكاتب ورئيس قسم الدراسات العسكرية والاستراتيجية في مركز "عاملة" علي حمية

استاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي علي فضل الله

مدير مركز افق للتحليل لسياسي جمعة العطواني

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