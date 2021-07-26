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مجلس النواب التونسي: جميع قرارات "قيس سعيد" باطلة

مجلس النواب التونسي: جميع قرارات 
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد مجلس النواب التونسي بإجماع الحاضرين رفضه المطلق وإدانته الشديدة لما أعلن عنه الرئيس قيس سعيد، مؤكدًا أن جميع قراراته باطلة وتنطوي على خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في تفعيل الفصل 80 منه، مشيرًا إلى إن هذه الخطوة محاولة تمويه مفضوحة بادعاء الباطل بحصوله على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب في هذه التدابير.

العالم-تونس

وحمل مجلس نواب الشعب خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين، في رحاب المجلس وعن بعد برئاسة راشد الغنوشي، الرئيس قيس سعيد جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية لدعوته، مؤكدًا أنه "يعتبرها كأنها لم تكن ابدا ومطلقا".

ودعا المجلس الجيش التونسي والقوات الأمنية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة، وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون.

كما دعا "النواب في المجلس إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديموقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد"، كما حث المجلس نوابه إلى ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا.

وأكد المجلس أنه وبجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، كما جعا الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى الهدوء والطمأنينة والاستعداد للدفاع عن استقلال تونس و حرية شعبها وتجربها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة.

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