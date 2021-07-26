المطارات في غرب اميركا تواجه نقصا في وقود الطائرات

العالم _ الأميرکيتان

وذكرت الوكالة أنه بولاية نيفادا، قال المشرعون إنهم يحققون في نقص محتمل بوقود الطائرات الذي قد يؤخر تسليم البضائع والرحلات في مطار رينو تاهو الدولي في الأيام المقبلة.

أما في ولاية كاليفورنيا، فقد تعطلت الرحلات الجوية من وإلى مطار فريسنو يوسمايت الدولي بسبب نقص وقود الطائرات الذي يعزى إلى عدم تسليم الوقود من قبل الشاحنات الصهريجية.

وقال المشرعون إن مطار رينو تاهو الذي يخدم ثاني أكبر منطقة مترو في نيفادا يواجه نقصا في وقود الطائرات مما قد يقيد تدفق حركة السفر ووصول السلع الأساسية إلى الجزء الشمالي من الولاية.

وقد أدى الارتفاع الحاد في الطلب على وقود الطائرات من قبل كل من شركات الطيران التجارية وطائرات مكافحة الحرائق في مونتانا وشمال غرب المحيط الهادئ، أدى إلى مشاكل تأخير في الرحلات لمدة يوم واحد في مطار بوزمان يلوستون الدولي.