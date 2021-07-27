شاهد بالفيديو: آخر المستجدات في المشهد التونسي

العالم - خاص بالعالم

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بفرض حظر تجوال اعتبارا من يوم الاثنين 26 يوليو/تموز، ولمدة شهر.

واشارت مراسلة قناة العالم الی احكام السيطرة الامنية على الشوارع المحاذية للبرلمان، وانسحاب كل انصار وقيادات حركة النهضة الذين كانوا يعتصمون امام مقر البرلمان طوال يوم أمس.

وقالت مراسلة العالم، ان هناك اوامر صدرت من داخل حركة النهضة تقضي بعدم الانجرار نحو الاشتباك مع انصار الطرف المقابل وهم انصار قرارات الرئيس سعيد امام البرلمان.

وعلى المستوى السياسي هناك شبة اجماع على ان تردي الوضع السياسي وتردي الوضع الاجتماعي وعدم الاهتمام الى طلبات الشارع هو ما ادى الى هذه النتيجة.

واشارت مراسلة العالم الى تحذيرات كل الاطياف السياسية حيال موضوع تجميد عمل البرلمان وخاصة تجميع كل السلطات التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، مؤکدة ان الاحزاب والمنظمات النقابية والوطنية طالبت في بيانات بتقديم ضمانات دستورية من قبل رئيس الجمهورية لمنع تحول هذا الوضع الاستثنائي الى وضع دائم وتحديد موعد زمني تنتهي فيه الاجراءات الاستثنائية وان يسارع رئيس الجمهورية لاختيار رئيس للحكومة وان يعين حكومة جديدة حتى لا يكون حالة فراغ في تونس بعد اقالة رئيس الحكومة.