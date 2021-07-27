تونس؛ أزمة خلافات بين الرئاسات

العالم - مع الحدث

وقالت عزوز في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الازمة التونسية جاءت نتيجة لأزمات بين الرئاسات الثلاث وانعدام تنسيق وحوار وتجاوب فيمابين رئاسة الوزراء ورئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية لحل الازمات.

وأكدت ان قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعطيل البرلمان وحل الحكومة ورئاسة الوزراء كان دافعاً لحالة الجمود والنفور القائمة بين الرئاسات الثلاث.

وأوضحت عزوز ان هناك تنافس علی النفوذ والصلاحيات بين السلطات الثلاث، كان أهمها الخلاف علی قيادة القوات المسلحة العسكرية والامنية.

وقال عضو المجلس الوطني التونسي محمد شبشوب ان ما فعله سعيد لايهدد الثورة والديموقراطية في تونس وهو قرار يستند علی الفصل 80 من الدستور التونسي وبما أن الدولة التونسية مهددة وتعيش اللاديموقراطية في حكم حركة النهضة والمشاركين معها في الحكم.

ورأی شبشوب ان الرئيس قيس سعيد قد حمی الثورة والديموقراطية في تونس بتفعيله الفصل 80 وكما رأينا فإن الشعب حرق مقرات حركة النهضة في جميع ولايات الجمهورية التونسية.

وأكد ان أغلب الشعب التونسي لايری ان حركة النهضة تمثله ويری انها خطراً داهماً يهدد قوته وابناءه ومستقبل بلده.

وأوضح ان الذين يرون ان ما حصل عبارة عن انقلاب، هم الخائفين علی كراسيهم ومواقعهم.

وقال النائب عن حركة النهضة بلقاسم حسن نحن نعتبر القرار الذي اتخذه الرئيس بمثابة انقلاباً ودعونا الشعب وأبناء حركة النهضة والقوات الديموقراطية والتقدمية والمجتمع التونسي بشكل عام أن يتصدی له، موضحاً ان حجم جماهير الحرکة يفوق جماهير حزب الشعب الذي يدعم الرئيس قيس سعيد.

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https://www.alalamtv.net/news/5719373