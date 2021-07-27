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النيجر.. مقتل 14 مدنيا بهجوم قرب الحدود مع مالي

النيجر.. مقتل 14 مدنيا بهجوم قرب الحدود مع مالي
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت حكومة النيجر،أن مسلحين على متن دراجة نارية قتلوا 14 مدنيا على الأقل في منطقة بالقرب من المثلث الحدودي مع مالي وبوركينا فاسو.

العالم - افريقيا

وقالت الحكومة النيجرية، إن 14 مدنيا قتلوا يوم الأحد في هجوم، وقع في منطقة بانيبانغو في غربي النيجر قرب الحدود مع مالي، في منطقة غالبا ما يستهدف فيها مسلحون متطرفون المدنيين.

وأوضح بيان لوزارة الداخليّة النيجرية بثته الإذاعة الرسمية أنّ "هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين أوقع 14 قتيلا، هم 9 في حقل، و3 في القرية المذكورة، و2 كانا عائدين من الحقل، ونقل جريح إلى مستشفى في نيامي".

وقالت الوزارة في بيانها إنّ الهجوم نفذه "مسلحون مجهولون على متن دراجة نارية واستهدف بلدة ويي في منطقة بانيبانغو، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا من الحدود مع مالي"، مشيرة إلى أنه "تمّ تعزيز التدابير الأمنية والصحية في المنطقة".

ولفتت الوزارة في البيان إلى أن تحقيقا قد فتح من أجل العثور على مرتكبي هذه الهجمات الجبانة والوحشية وسوقهم أمام المحاكم المختصة.

وتقع بانيبانغو ضمن نطاق منطقة تيلابيري عند الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وغالبا ما تستهدف هذه المنطقة بهجمات دموية تشنها جماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة أو داعش.

ففي يونيو الماضي، لقي ما لا يقل عن 19 شخصاً مصرعهم بهجمات استهدفت قرى في منطقة تونديكيويندي، الريفية المجاورة لبانيبانغو، التي كانت هدفا في يناير لهجمات دموية قتل خلالها 100 مدني بأيدي مسلحين كانوا على متن دراجات نارية وفروا إلى مالي.

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النيجر.. مقتل 14 مدنيا بهجوم قرب الحدود مع مالي

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