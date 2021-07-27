شاهد تفاصيل زيارة رئيس البرلمان الإيراني إلى دمشق

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أفادت مراسلتنا:"انه ستسمر الزيارة لعدة ايام، وسيجري الضيف الايراني لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين السوريين، ووفق المعلومات سوف يتم اللقاء مع رئيس الدولة السورية ومع وزير الخارجية السوري ومع عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية ولقاء موسع مع رئيس مجلس الشعب السوري يوم غد الاربعاء.

ونوهت مراسلتنا بانه خلال تلك اللقاءات سوف يتم بحث كافة الملفات لتعزيز العلاقات الثنائيىة التي وصفت بالتاريخية بين الطرفين على كافة المستويلات الاقتصادية والثقافية بين شعبي البلدين.

وكان قد قام رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد برلماني للاجتماع بكبار المسؤولين في سوريا.

وقال قاليباف خلال لقائه رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، إن طهران على ثقة بأن المباحثات التي ستجري في دمشق ستساعد على تعزيز مكانة إيران في الوقوف إلى جانب سوريا الشقيقة.

وأضاف أنه يستذكر جميع شهداء المقاومة لا سيما الشهيد قاسم سليماني وشهداء الجيش السوري الذين سطروا الملاحم في مكافحة الإرهاب.

ووصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، عصر اليوم الثلاثاء الى دمشق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

وتستمر زيارة قاليباف إلى سوريا أربعة أيام، يبحث خلالها سبل توسيع العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية.

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