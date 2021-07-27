الإتحاد الأوروبي يدعو الأطراف التونسية إلى احترام الدستور وسيادة القانون

العالم - اوروبا

وقال مسؤول سياسة التكتل الخارجية جوزيب بوريل في بيان "ندعو إلى إعادة الاستقرار لمؤسسات (تونس) في أقرب وقت وإلى استئناف النشاط البرلماني خصوصاً واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن كافة أشكال العنف".

ونقل بيان صادر عن المتحدثة باسم الاتحاد الاوروبي نبيلة مصرالي قولها “نحن نتابع عن كثب التطورات في تونس، ونطلب من جميع الجهات الفاعلة احترام الدستور ومؤسساته والالتزام بسيادة القانون.”

ودعت المتحدثة باسم الاتحاد الاوروبي كافة الاطراف السياسية الفاعلة في تونس الى احترام الدستور وسيادة القانون وتجنب اي تصعيد للعنف .

يذكر ان الرئيس قيس سعيد كان قد اعلن قبل يومين عقب اجتماع طارىء مع قيادات عسكرية وامنية عن تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى هو تعيينه وذلك استنادا للفصل 80 من الدستور.