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ماذا قال ميقاتي اثر لقائه عون؟

ماذا قال ميقاتي اثر لقائه عون؟
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

لفت رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ​نجيب ميقاتي​ في تصريح من قصر بعبدا اثر لقائه ​الرئيس ميشال عون بعد ظهر الثلاثاء​  إلى انني "أطلعت فخامة الرئيس على ​تفاصيل​ ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة وأكّدت على أهمية ​تشكيل الحكومة​ في أسرع وقت ممكن".

العالم_لبنان

وأكد أن "الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جدا وسنعقد اجتماعات متتالية خلال الأيام القادمة، وبإذن الله ستكون لدينا حكومة قريباً".

وكان ميقاتي قد أجرى منذ صباح اليوم الثلاثاء استشارات نيابية غير ملزمة في مجلس النواب التقى خلالها الكتل النيابية، للتشاور حول تصوّراتها لشكل الحكومة العتيدة .

اللقاء الأول استهلّه ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي. والتقى بعد ذلك رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في المجلس النيابي وغادر من دون الإدلاء بتصريح. وأكد ميقاتي إثر الاستشارات انه "هناك اجماع من قبل كل الكتل والنواب على ضرورة الاسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، لعل وعسى ان نستعيد دور الدولة الغائبة منذ فترة طويلة، ووجود الدولة هو لطمأنة المواطن لكي يشعر بوجود مسؤول يرعاه ويسأل عنه، بخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تحولت فيها الحقوق البديهية اولوية مطالب المواطن وهي العيش الكريم والحصول على الكهرباء والمحروقات والدواء ورغيف الخبز، وهذا ما نسعى لتأمينه باذن الله اذا تشكلت الحكومة".

وكان ميقاتي قد كلف لتشكيل الحكومة اللبنانية بعد نيله 72 صوتا..

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