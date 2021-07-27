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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

مصير الديمقراطية بعد قرارات الرئيس التونسي وبلورة مواقف لتشكيل الحكومة اللبنانية

مصير الديمقراطية بعد قرارات الرئيس التونسي وبلورة مواقف لتشكيل الحكومة اللبنانية
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة... خيم الهدوء على محيط مقر البرلمان والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس، مع دخول قرارات سعيد المرتبطة بإعلان التدابير الاستثنائية في البلاد يومها الثاني.

العالم- خاص بالعالم

وتعهد الرئيس قيس سعيّد بحماية المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات. فيما دعا حزب النهضة إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة، وعبر عن رفضه دعوات الفتنة والاقتتال الداخلي.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... شدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي على أن هناك إجماعًا من الكتل النيابية والأعضاء المستقلين بمجلس النواب اللبناني على ضرورة استعجال تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أنه بتأليف الوزارة يمثل استعادة للدولة ووجودها بما يجعل المواطن يطمئن.

هذا وقد أجرى ميقاتي استشارات مع مختلف الشخصيات والكتل النيابية في مقدمتهم رئيس مجلس النواب نبيه وكتلتي التنمية والتحرير​والوفاء للمقاومة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش

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نتائج اليوم الثاني من الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية

ماذا قال ميقاتي اثر لقائه عون؟

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