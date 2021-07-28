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سفير سابق: مشكلتنا ليست الانسحاب الاميرکي من العراق..

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد سفير العراق السابق لدی الاتحاد الاوروبي، ان المشكلة مع الولايات المتحدة تفوق الانسحاب الاميرکي من العراق.

العالم - خاص بالعالم

وقال د. جواد الهنداوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان المشكلة مع الولايات المتحدة هي التدخل في العراق وليست الوجود العسكري فيه.

وتسائل الهنداوي:"اذا خرجت قوات الولايات المتحدة من العراق وتمركزت في دول الجوار، هل هناك ضمان من عدم التدخل القتالي الاميركي في العراق أو عدم السماح لطائرات مسيرة اسرائيلية في قصف العراق؟".

وأوضح السفير العراقي السابق ان حوار الكاظمي – بايدن لم يلبي تطلعات البرلمان العراقي في القرار المتخذ عام 2020 والقاضي بالزام الحكومة باخراج كافة القوات الاجنبية من العراق دون تصنيفها بقتالية او غيرقتالية.

وأكد الهنداوي ان بيان الكاظمي – بايدن يغيب عنه أية اشارة الی قرار البرلمان حول اخراج القوات الاجنبية من العراق.

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شاهد بالفيديو.. سفير سابق: مشكلتنا ليست الانسحاب الاميرکي من العراق..

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