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لاعب جزائري: مواجهة لاعبة سعودية لنظيرتها الإسرائيلية عار وخزي

لاعب جزائري: مواجهة لاعبة سعودية لنظيرتها الإسرائيلية عار وخزي
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر لاعب الجودو الجزائري "فتحي نورين"، أن عدم انسحاب لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني من مواجهة نظيرتها الإسرائيلية "عار وخزي على المملكة".

العالم - السعودية

وكانت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، الجمعة، قد أعلنت وقوع الاختيار في التصفيات الأولية لمنافسات الجودو عن فئة وزن 78 للنساء، على السعودية "تهاني القحطاني" لمواجهة نظيرتها الإسرائيلية "هيرشكو راز".

وقال نورين، المنسحب من مواجهة الإسرائيلي "توهار بوتبول" بأولمبياد طوكيو، " في جوابه عن سؤال حول اللاعبة السعودية على قناة "trt" التركية: "إن شاركت، فهذا عار وخزي لدولة مثل السعودية".

وأضاف: اللاعبة استغلت فقط من أجل السياسة، لأن السعودية لا تملك الرياضيات من النساء، فهي تشارك أمام الإسرائيلية، لتقول (دولة الاحتلال) للعالم أن الجميع يعترف بها كدولة".

وأثار الحديث عن وقوع القرعة على السعودية "القحطاني" تساؤلات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول السبب وراء وقوع الاختيار على لاعبين عرب مقابل آخرين من الجانب الإسرائيلي.

وكان لاعب الجودو الجزائري "فتحي نورين" قد أعلن، الخميس، انسحابه من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية؛ تضامنا مع فلسطين، ورفضا للتطبيع مع “الكيان الصهيوني”.

وجاء قرار "نورين" بعدما أوقعته القرعة في مواجهة الإسرائيلي "توهار بوتبول"، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعة الرابعة لوزن أقل من 73 كيلوغرام.

كما انسحب بعده لاعب الجودو السوداني "محمد عبد اللطيف" من مواجهة نظيره من الاحتلال الإسرائيلي "توهار بوتبول"، في وزن 73، في المباراة التي كانت مقررة أمس الاثنين ضمن أولمبياد طوكيو في اليابان.

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