روسيا تدعو واشنطن وكييف لدعم القرار الأممي حول محاربة تمجيد النازية

وقالت السفارة الروسية على "تويتر"، يوم الأربعاء، إن "روسيا تدين شتى أشكال التمييز العنصري. ونقدم مشروع قرار سنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة "محاربة تمجيد النازية والنازية الجديدة".

وأضافت السفارة أن "الولايات المتحدة وأوكرانيا فقط ضد هذا القرار. ونأمل بأنهما ستعيدان النظر في موقفهما".

وينص القرار على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات، بما فيها تشريعية وإجراءات في مجال التعليم، وفقا لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان لمنع إعادة النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية وإنكار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة خلالها.

وتقدم روسيا مشروع القرار بهذا الصدد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام. وفي العام الماضي حظي القرار بتأييد جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.