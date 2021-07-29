الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١
٠٣:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تدعو واشنطن وكييف لدعم القرار الأممي حول محاربة تمجيد النازية

روسيا تدعو واشنطن وكييف لدعم القرار الأممي حول محاربة تمجيد النازية
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

دعت السفارة الروسية في واشنطن الولايات المتحدة وأوكرانيا لدعم مشروع القرار الذي قدمته موسكو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول محاربة تمجيد النازية.

وقالت السفارة الروسية على "تويتر"، يوم الأربعاء، إن "روسيا تدين شتى أشكال التمييز العنصري. ونقدم مشروع قرار سنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة "محاربة تمجيد النازية والنازية الجديدة".

وأضافت السفارة أن "الولايات المتحدة وأوكرانيا فقط ضد هذا القرار. ونأمل بأنهما ستعيدان النظر في موقفهما".

وينص القرار على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات، بما فيها تشريعية وإجراءات في مجال التعليم، وفقا لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان لمنع إعادة النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية وإنكار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة خلالها.

وتقدم روسيا مشروع القرار بهذا الصدد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام. وفي العام الماضي حظي القرار بتأييد جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

روابط ذات صلة

الشرطة الفرنسية تكشف عن تطورات في حادثة صفع ماكرون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روحاني: الحكومة قدمت كل ما بوسعها لمساعدة المواطنين

الحرس الثوري يضبط شحنة اسلحة وعتاد من الارهابيين جنوب شرق ايران

التغطية الاعلامية لمراسم اليمين الدستورية بمشاركة 100 مراسل اجنبي

مخترع اللقاح الايراني يطعم والده ضد فايروس كورونا

وزير الصحة البلغاري: الأخطاء في خطة التطعيم كلفتنا 10 آلاف وفاة

المكسيك تسجل 19028 إصابة و537 وفاة جديدة بكورونا