الكاظمي يتطلع لبناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة

العالم - العراق

وافاد موقع السومرية نيوز صباح اليوم الخميس ان مكتب الكاظمي قال في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء التقى يوم الأربعاء، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينديز، والعضو المنتدب باللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريتش"، حيث جرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وأكد الكاظمي خلال اللقاء على "تطلعه لبناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبة البلدين في تطوير مستوى التعاون في مختلف المجالات الأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وفي مجالات الطاقة، والصحة، والبيئة".