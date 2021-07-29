الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتداء على متضامنين مع فلسطين في كاليفورنيا

اعتداء على متضامنين مع فلسطين في كاليفورنيا
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

تعرض متضامنون مع الشعب الفلسطيني خلال تظاهرة سلمية في مدينة سان دييغو بولاية كالفورنيا، للاعتداء من قبل انصار منظمة استيطانية اسرائيلية.

العالم - فلسطين

وقال الناشط ميشيل شحادة في كلمته خلال التظاهرة التي نظمها تحالف للمؤسسات الفلسطينية، لمناهضة فعالية نظمتها منظمة "درع داوود" الأميركية، التي تنشط في جمع تبرعات لدعم الاستيطان، إن منظمات يمينية أميركية شاركت في الاعتداء على المتضامنين مع شعبنا، ما يثبت عمق التحالف بين اليمين الاميركي العنصري وانصار "إسرائيل".

وأضاف أن هؤلاء اعتدوا على المتظاهرين باستخدام غاز الفلفل، بوجود وسائل اعلام أميركية.

وشارك إلى جانب المؤسسات الفلسطينية في التظاهرة منظمة "حياة السود مهمة"، وهي كبرى منظمات الأقلية الافرواميركية، اضافة الى انصار الحق الفلسطيني من اليسار التقدمي.

من جانبه، حذر رئيس جمعية النجدة في مدينة ديترويت، عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية محمد عبد السلام، من تبلور تحالف للعنصريين البيض مع انصار الصهاينة في الولايات المتحدة.

وادانت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية، التي تضم نحو 35 منظمة فلسطينية، في بيان لها، الاعتداء على انصار الحق الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن تحالف اليمين الأميركي الشعبوي كمنظمة "الفتيان الفخورون" المعروفة بتطرفها مع انصار اسرائيل في الولايات المتحدة، يظهر والوجه الحقيقي لأنصار كيان الاحتلال في الولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: الاحتلال يستهدف الأطفال بقصد قتلهم

فلسطين.."مجلس الأوقاف" يحذر من مخطط تهويدي لمركز مدينة القدس

لجان المقاومة بفلسطين تدين منح الاحتلال صفة عضو مراقب بالاتحاد الافريقي

جلسة لمجلس الأمن لبحث انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قوات الاحتلال تقتحم منازل قيادات بحماس

بحرية الاحتلال تعتقل صيادين قبالة شاطئ غزة

بالفيديو..جونسون في موقف محرج بسبب مظلته!

تعرف على علامات تحذير صباحية لارتفاع شديد في مستوى السكر

ترامب يهاجم الجمهوريين بعد تمرير خطة بايدن.. "ضعفاء وأغبياء"

هل سيضع التحالف الرباعي المشروع الاميركي في مهب الريح؟