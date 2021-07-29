اعتداء على متضامنين مع فلسطين في كاليفورنيا

العالم - فلسطين

وقال الناشط ميشيل شحادة في كلمته خلال التظاهرة التي نظمها تحالف للمؤسسات الفلسطينية، لمناهضة فعالية نظمتها منظمة "درع داوود" الأميركية، التي تنشط في جمع تبرعات لدعم الاستيطان، إن منظمات يمينية أميركية شاركت في الاعتداء على المتضامنين مع شعبنا، ما يثبت عمق التحالف بين اليمين الاميركي العنصري وانصار "إسرائيل".

وأضاف أن هؤلاء اعتدوا على المتظاهرين باستخدام غاز الفلفل، بوجود وسائل اعلام أميركية.

وشارك إلى جانب المؤسسات الفلسطينية في التظاهرة منظمة "حياة السود مهمة"، وهي كبرى منظمات الأقلية الافرواميركية، اضافة الى انصار الحق الفلسطيني من اليسار التقدمي.

من جانبه، حذر رئيس جمعية النجدة في مدينة ديترويت، عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية محمد عبد السلام، من تبلور تحالف للعنصريين البيض مع انصار الصهاينة في الولايات المتحدة.

وادانت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية، التي تضم نحو 35 منظمة فلسطينية، في بيان لها، الاعتداء على انصار الحق الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن تحالف اليمين الأميركي الشعبوي كمنظمة "الفتيان الفخورون" المعروفة بتطرفها مع انصار اسرائيل في الولايات المتحدة، يظهر والوجه الحقيقي لأنصار كيان الاحتلال في الولايات المتحدة.