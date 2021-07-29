اقفال المكتب الرئيسي لوكالة الاونروا في بيروت من قبل المحتجين

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وأوضح عضو ​اللجان الشعبية الفلسطينية​ في ​عين الحلوة​ عدنان الرفاعي ان اقفال المكتب الرئيسي خطوة اعتراض بعد اقفال موقف الاونروا في صيدا امس على تجاهل الاونروا وتقصيرها في خدمة اللاجئين في ظل الازمة اللبنانية والفقر المدقع الذي يزنر المخيمات، لافتا إلى اننا نشعر ان ثمة استهدافا سياسيا لقضية اللاجئين وندعو الاونروا ان لا تكون جزء او اداة لتنفيذ مؤامرة شطب حق العودة وتهجير ابناء المخيمات.

عمل برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في لبنان على مساعدة لاجئي فلسطين الفقراء وعلى تشجيع تنمية الأفراد الأقل حظا في مجتمع اللاجئين وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، وبالأخص النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقات وكبار السن.

ويقدم برنامج مساعدة حالات العسر الشديد مساعدات عينية غذائية ونقدية بشكل فصلي لحوالي 55,000 شخصا في لبنان، علاوة على قيامه بتوفير مساعدة نقدية طارئة لحالات محددة ممن هم بأمس الحاجة. وقد قمنا مؤخرا بإصلاح نهج الاستهداف الخاص بنا لهذا البرنامج، مسترشدين في ذلك بالمسح الاجتماعي الاقتصادي للاجئي فلسطين في لبنان والذي أجرته الأونروا والجامعة الأمريكية في بيروت. وقد ساعدنا هذا المسح على تطوير مجموعة من المؤشرات، بما في ذلك خطوط الفقر، لاستخدامها كعتبات للاستحقاق.