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اقفال المكتب الرئيسي لوكالة الاونروا في بيروت من قبل المحتجين

اقفال المكتب الرئيسي لوكالة الاونروا في بيروت من قبل المحتجين
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

أقفل لاجئون فلسطينيون اليوم الخميس المكتب الرئيسي لوكالة الاونروا​ في ​بيروت​ احتجاجا على التقصير الفاضح في توفير في تأمين الخدمات والاحتياجات الضرورية للاجئين ​الفلسطينيين​ في لبنان وعدم اعلان حالة الطوارىء الصحية والاغاثية وتقديم ​مساعدات​ مالية لكل ابناء ​المخيمات​ دون حصرها بفئة معينة او اعمار محددة، واخرهما فيما يتعلق بتأمين مادة المازوت لضخ المياه من الابار الارتوازية.

العالم_لبنان

وأوضح عضو ​اللجان الشعبية الفلسطينية​ في ​عين الحلوة​ عدنان الرفاعي ان اقفال المكتب الرئيسي خطوة اعتراض بعد اقفال موقف الاونروا في صيدا امس على تجاهل الاونروا وتقصيرها في خدمة اللاجئين في ظل الازمة اللبنانية والفقر المدقع الذي يزنر المخيمات، لافتا إلى اننا نشعر ان ثمة استهدافا سياسيا لقضية اللاجئين وندعو الاونروا ان لا تكون جزء او اداة لتنفيذ مؤامرة شطب حق العودة وتهجير ابناء المخيمات.

عمل برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في لبنان على مساعدة لاجئي فلسطين الفقراء وعلى تشجيع تنمية الأفراد الأقل حظا في مجتمع اللاجئين وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، وبالأخص النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقات وكبار السن.

ويقدم برنامج مساعدة حالات العسر الشديد مساعدات عينية غذائية ونقدية بشكل فصلي لحوالي 55,000 شخصا في لبنان، علاوة على قيامه بتوفير مساعدة نقدية طارئة لحالات محددة ممن هم بأمس الحاجة. وقد قمنا مؤخرا بإصلاح نهج الاستهداف الخاص بنا لهذا البرنامج، مسترشدين في ذلك بالمسح الاجتماعي الاقتصادي للاجئي فلسطين في لبنان والذي أجرته الأونروا والجامعة الأمريكية في بيروت. وقد ساعدنا هذا المسح على تطوير مجموعة من المؤشرات، بما في ذلك خطوط الفقر، لاستخدامها كعتبات للاستحقاق.

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اقفال المكتب الرئيسي لوكالة الاونروا في بيروت من قبل المحتجين