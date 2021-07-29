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الصحة العالمية: لا ننصح حاليا تلقي جرعات معززة من لقاحات كورونا

الصحة العالمية: لا ننصح حاليا تلقي جرعات معززة من لقاحات كورونا
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لا تنصح حاليا تلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" بسبب انعدام بيانات كافية حول فعالية هذا الإجراء.

العالم- منوعات

وقالت مديرة قسم التحصين في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبرايان، خلال مؤتمر ردت خلاله على أسئلة الصحفيين، موضحة ما إذا توجد هناك حاجة إلى التطعيم بجرعات معززة من اللقاحات في ظل انتشار سلالة "دلتا" لفيروس كورونا: "أكدنا بوضوح أنه لا تتوفر حاليا معلومات كافية لتصدير نصيحة حول هذه المسألة".

وشددت أوبرايان على أن منظمة الصحة العالمية "لا تنصح تلقي جرعات معززة" من أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن هناك دراسات مكثفة تجري في الوقت الراهن حول استخدام الجرعات المعززة، وقالت: "نعرف أن بعض الدول بدأت أن تنصح تلقي الجرعات المعززة، ندعوها جميعا إلى الاعتماد على البيانات".

وازدادت المناقشات حول مدى ضرورة تلقي الجرعات المعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في ظل انتشار سلالات جديدة خاصة نسخة "دلتا" المكتشفة لأول مرة في الهند والتي تعتبر أكثر عدوى مرتين وأكثر خطورة مقارنة مع سابقاتها.

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