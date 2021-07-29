مناورات 'التعاون -2021' الروسية- الصينية أواسط أغسطس

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وأضافت الوزارة في بيانها: "ستشارك وحدات قتالية من الدائرة العسكرية الشرقية للجيش الروسي، في التدريبات العملياتية الاستراتيجية الروسية الصينية المشتركة التي ستقام في منتصف أغسطس 2021 على أراضي الصين، وذلك وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا بين وزارتي الدفاع في الدولتين".

ونوهت الدفاع الروسية، بأنه "من المقرر أن تشارك في المناورات، طائرات حربية وبطاريات مدفعية، ومدرعات، وسيصل العدد الإجمالي للقوات المشاركة في التمرينات المشتركة إلى 10 آلاف شخص تقريبا".

وسيتم تنفيذ التدريبات في ميدان الرمي والتدريب التابع للقوات البرية في الجيش الصيني فى منطقة نينغشيا هوي الذاتية الحكم فى الصين.

وسيتم تشكيل هيئة قيادية مشتركة من وزارتي الدفاع في الدولتين، للإشراف على تنفيذ المناورات المذكورة.

وخلال هذه المناورات، سيتم التدرب على قيادة القوات وإدارتها، ومراقبة الوضع القتالي، وتنظيم الاستطلاع، والإبلاغ، وتدمير قوات العدو بواسطة النيران الصديقة، والأمن المعلوماتي.

وقالت الدفاع الروسية: "تتلخص أهداف هذه المناورات في تعزيز تطور العلاقات الروسية الصينية، والشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وزيادة مستوى التعاون العسكري والصداقة بين القوات المسلحة في البلدين، وإظهار تصميم وقدرة روسيا والصين على محاربة الإرهاب بشكل مشترك".