الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس تسعى لحل ازمة الاوكسجين بمستشفيات البلاد

تونس تسعى لحل ازمة الاوكسجين بمستشفيات البلاد
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصحة التونسي بالنيابة محمد الطرابلسي وجود نقص كبير في مادة الأوكسجين خاصة بعد إيقاف الجزائر تصدير هذه المادة منذ 16 يوليو الجاري.

العالم-منوعات

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم , أضاف الطرابلسي خلال إشرافه على موكب انطلاق استغلال المستشفى الميداني الذي تقدمت به المملكة المغربية في إطار هبة لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19، أنه من الضروري البحث عن مصدر آخر للأوكسجين حتى تتمكن البلاد من استيراد 150 ألف لتر من الأوكسجين وتوزيعه على مختلف مناطق البلاد.

يشار إلى أن المستشفى الذي تم تركيزه في وقت قياسي من قبل فريق عمل مشترك تونسي مغربي، يتوفر على 50 سرير إنعاش و50 سرير أكسجين إضافة إلى مولدي أوكسجين.

وسيمكن المستشفى الميداني من دعم قدرات الجهة الصحية بولاية منوبة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في أفضل الظروف.

روابط ذات صلة

القوة البرية الايرانية تدشن ثاني مستشفى للامراض التنفسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرازيل تسجل1318 وفاة جديدة بفيروس كورونا

حمدوك يتلقى رسالة من الرئيس الإريتري تناولت تطورات الأوضاع بإثيوبيا

لماذا اشترى ابن سلمان تقنيات التجسس الإسرائيلية؟

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات

مركز حقوقي فلسطيني يطالب بالتراجع عن إغلاق وكالة "جي ميديا"

8 إصابات بحريق ضخم في المدينة الصناعية بحلب السورية