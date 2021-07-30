تونس تسعى لحل ازمة الاوكسجين بمستشفيات البلاد

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وحسبما نقل موقع روسيا اليوم , أضاف الطرابلسي خلال إشرافه على موكب انطلاق استغلال المستشفى الميداني الذي تقدمت به المملكة المغربية في إطار هبة لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19، أنه من الضروري البحث عن مصدر آخر للأوكسجين حتى تتمكن البلاد من استيراد 150 ألف لتر من الأوكسجين وتوزيعه على مختلف مناطق البلاد.

يشار إلى أن المستشفى الذي تم تركيزه في وقت قياسي من قبل فريق عمل مشترك تونسي مغربي، يتوفر على 50 سرير إنعاش و50 سرير أكسجين إضافة إلى مولدي أوكسجين.

وسيمكن المستشفى الميداني من دعم قدرات الجهة الصحية بولاية منوبة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في أفضل الظروف.