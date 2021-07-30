شحنة أخرى من لقاح "سبوتنيك في" تصل ايران

العالم - ايران

وكانت هذه الشحنة قد تم تسليمها لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو الاربعاء ليبلغ عدد الجرعات التي تم تسليمها ايران مليون جرعة من هذا اللقاح لغاية الان.

وكانت ايران وروسيا قد ابرمتا في شباط/فبراير الماضي عقدا تزود روسيا بموجبه ايران بمليوني جرعة من اللقاح كما ابرمتا قبل ايام عقدا يتضمن تزويد ايران بـ 60 مليون جرعة لتطعيم 30 مليون شخص.

وكان السفير الايراني في موسكو قد اشار في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" الى لقائه مساعد الخارجية الروسي مارغولوف الذي اعلن بان بلاده ستواصل التزاماتها لارسال اللقاح الى الدول الاخرى بعد تحسن وتيرة التطعيم في روسيا.

واوضح كاظم جلالي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم حاليا بالانتاج المشترك للقاح الروسي بما يعد خطوة لها الى الامام.