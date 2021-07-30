الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شحنة أخرى من لقاح "سبوتنيك في" تصل ايران

شحنة أخرى من لقاح
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

وصلت الشحنة العاشرة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا الى مطار "الامام الخميني (رض)" بطهران أمس الخميس وتضم 100 الف جرعة.

العالم - ايران

وكانت هذه الشحنة قد تم تسليمها لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو الاربعاء ليبلغ عدد الجرعات التي تم تسليمها ايران مليون جرعة من هذا اللقاح لغاية الان.

وكانت ايران وروسيا قد ابرمتا في شباط/فبراير الماضي عقدا تزود روسيا بموجبه ايران بمليوني جرعة من اللقاح كما ابرمتا قبل ايام عقدا يتضمن تزويد ايران بـ 60 مليون جرعة لتطعيم 30 مليون شخص.

وكان السفير الايراني في موسكو قد اشار في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" الى لقائه مساعد الخارجية الروسي مارغولوف الذي اعلن بان بلاده ستواصل التزاماتها لارسال اللقاح الى الدول الاخرى بعد تحسن وتيرة التطعيم في روسيا.

واوضح كاظم جلالي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم حاليا بالانتاج المشترك للقاح الروسي بما يعد خطوة لها الى الامام.

روابط ذات صلة

بالفيديو: روسيا تسلم 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" إلى سوريا

اوروبا تواصل دراستها للقاح سبوتنيك الروسي

كيف يؤثر الطقس الحار على مرضى كورونا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرازيل تسجل1318 وفاة جديدة بفيروس كورونا

حمدوك يتلقى رسالة من الرئيس الإريتري تناولت تطورات الأوضاع بإثيوبيا

لماذا اشترى ابن سلمان تقنيات التجسس الإسرائيلية؟

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات

مركز حقوقي فلسطيني يطالب بالتراجع عن إغلاق وكالة "جي ميديا"

8 إصابات بحريق ضخم في المدينة الصناعية بحلب السورية