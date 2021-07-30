شاهد: هاشتاغ اوقفوا الاعدام بالبحرين يتصدر مواقع التواصل

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ابتسام الصائغ كتبت في حسابها:"قراءة ماحدث للمحكوم بالإعدام #موسى_عبدالله و ماتعرض له قبل الاعتقال من تهديد بالتصفية من قبل منتسي وزارة الداخلية و ما تعرض له اثناء الاعتقال والاختفاء القسري كفيل ان تتبنى جميع الجهات المعنية بحقوق الانسان شهادته و تطالب بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده #أوقفوا_الإعدام_في_البحرين".

حساب البين خامس غرد قائلاً:"حكمت محاكم الاحتلال الإيطالي في #ليبيا على المجاهد الشهيد #عمر_المختار بالإعدام وقد مارس المحتلين في كل زمان ومكان سياسة الإعدام ضد الشعوب المحتلة ، ولا تختلف أحكام الإعدام التي قررتها محاكم #لصوص_الزبارة عن هذا النوع من المحاكم".

يحيى الحديد غرد:" في #البحرين.. يتم اعتقال المواطن من منزله بشكل تعسفي وغير قانوني، ثم يتم اخفائه قسريًا لأيام طويلة، يتعرض فيها لأنواع العذاب والتنكيل، ثم يُحكم عليه بالإعدام في محاكمة تفتقر لأبسط مقومات العدالة".

فاضل عباس كتب حول هذا الموضوع:"لا يمكن #للحكومة الحديث عن التنمية الاقتصادية في #البحرين بدون الحل السياسي للازمة البحرينية..وفي المقدمة تاتي #الافراج_عن_المعتقلين ووقف والغاء #أحكام_الاعدام_٣٦_حكم ليكون المستقبل يبنى على صفحة بيضاء وليس حمراء".