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ظريف يعرب عن مواساته مع تركيا إثر وقوع الحرائق الاخيرة

ظريف يعرب عن مواساته مع تركيا إثر وقوع الحرائق الاخيرة
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير خارجية الايراني، يوم الجمعة، عن مواساته مع تركيا حكومة وشعبا إثر وقوع الحرائق الاخيرة في غابات المحافظات الجنوبية في هذا البلد.

العالم- ايران

وفي تغريدة له على تويتر باللغة التركية، كتب محمد جواد ظريف: تأسفت كثيرا لوقوع الحرائق في بعض المناطق في تركيا.

وأعرب ظريف عن مواساته مع الحكومة والشعب التركي، وقال: سنقف الى جانبهم. ونسأل الله تعالى الغفران للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأردف ظريف: اضافة الى دعائنا لهم بالخير، ستكون امكاناتنا في خدمة اخواتنا واخواتنا في تركيا.

وفي وقت سابق، اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عن مواساة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتركيا حكومة وشعبا إثر الحرائق الكبيرة في غابات المحافظات الجنوبية بتركيا والتي تسببت بخسائر كبيرة مادية وبالارواح، معلنا استعداد ايران للمساهمة في إخماد الحرائق.

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