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الصحة العالمية تحذر من ظهور سلالات جديدة لكورونا "أكثر فتكا"

الصحة العالمية تحذر من ظهور سلالات جديدة لكورونا
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت منظمة الصحة العالمية، إن نسخة "دلتا" من فيروس "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، هي تحذير للعالم من أجل التحرك لقمع الوباء بسرعة قبل أن يتحول مرة أخرى إلى شيء أسوأ.

العالم - الأميركيتان

واكتشف المتغير شديد العدوى لأول مرة في الهند، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ظهر الآن في 132 منطقة، وهو مسؤول جزئيا عن زيادة بنسبة 80% في وفيات فيروس كورونا في أفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حسبما نقلت "فرانس برس".

وقال مايكل رايان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: "دلتا هي تحذير من أن الفيروس يتطور، ولكنه أيضا دعوة للعمل نحتاج إلى التحرك الآن قبل ظهور متغيرات أكثر خطورة".

فيما قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "ظهرت حتى الآن أربعة أنواع مثيرة للقلق - وسيظل هناك المزيد طالما استمر الفيروس في الانتشار".

رغم أن "دلتا" هزت العديد من البلدان، قال ريان إن الإجراءات المؤكدة للسيطرة على انتقال العدوى لا تزال تعمل.

وأضاف: "نفس الإجراءات التي طبقناها من قبل ستوقف هذا الفيروس، لا سيما التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة ونظافة اليدين وتجنب البقاء فترة طويلة داخل الأماكن المزدحمة سيئة التهوية".

وتابع بالقول: "لقد أصبح الفيروس أكثر فاعلية، وأصبح أسرع، ولا تزال خطة اللعب كما هي، لكننا بحاجة إلى تنفيذ خطة لعبتنا وتنفيذها بشكل أكثر كفاءة وفعالية بكثير مما فعلناه من قبل".

من جانب أخر أعلنت وزارة الصحة في نيويورك، أن 72 في المئة من مصابي كوفيد-19 المسجلين في 4 أسابيع الأخيرة أصيبوا بسلالة دلتا.

وجاء في بيان الوزارة: "في الوقت الحالي السلالتين الأكثر شيوعاً في المدينة هما "ألفا" و"دلتا".

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