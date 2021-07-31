الشحنة الثالثة من لقاح "استرازينكا" تصل الى ايران

العالم - ايران

وقال مهرداد جمالي أرونقي ان هذه الشحنة شملت 725 الفا و940 جرعة لقاح وصلت مساء أمس الجمعة إلى مطار الإمام الخميني (ره) بالتنسيق بين وزارتي الصحة والخارجية.

وأضاف: الإجراءات الجمركية لهذه الشحنة من لقاح كورونا تمت من قبل الجمارك في أقصر وقت ممكن وتم تسليمها لممثلي وزارة الصحة.

وأكد أرونقي: حتى الآن بلغ عدد اللقاحات المستوردة من اليابان مليونين و 911 ألفا و 810 جرعات.

وكان قد أُعلن سابقاً أنه في الفترة من4 فبراير 2020 إلى 18 تموز / يوليو من العام الجاري ، دخلت البلاد 12 مليون 122 ألف 200 جرعة من لقاح كورونا في 23 شحنة عبر جمارك مطار الإمام الخميني (ره) وبعد الانتهاء الفوري من الإجراءات الجمركية، تم تسليمها لممثلي وزارة الصحة.

وتم حتى الآن استيراد 920 الفا جرعة من لقاح Sputnik الروسي ، و 1.650.000 جرعة من اللقاح الصيني ، و 125.000 جرعة من اللقاح الهندي ، و 7 ملايين و 274 الفا و400 جرعة من اللقاح الأجنبي ، و 2.152.800 جرعة من اللقاح كوفاكس إلى البلاد.