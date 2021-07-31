سخرية واسعة من السعودية المهزومة المطبعة مع اسرائيل 'تهاني القحطاني'

العالم - السعودية

ورأى مغردون أنه كان يتوجب على لاعبة الجودو السعودية الانسحاب من مواجهتها نصرة للقضية الفلسطينية ورفضًا للتطبيع.

وتفاعل هؤلاء مع وسم تهاني_القحطاني عقب تعرضها لخسارة “مذلة” و”مدوية” أمام منافستها بنتيجة 11-0، ما عرضها لسخرية وتندر كبيرين في مواقع التواصل.

ولم تنسحب تهاني أسوة بلاعبين عرب رفضوا مواجهة نظرائهم الإسرائيليين في مناسبات مختلفة واختارت مسار التطبيع الرياضي مع “إسرائيل”، وفق هؤلاء.

وعلق رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده قائلًا: ‏مكثت القحطاني الأسبوع الماضي تستعد لمواجهة هيرشكو التي خدمت في الجيش الإسرائيلي الذي قتل بنفس الأسبوع 6 مدنيين فلسطينيين بدم بارد، بينهم 3 أطفال.

وكتب مسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق في المسجد الأقصى عبدالله معروف: #تهاني_القحطاني لم تفز في جولة العزة كما فعل ابن الجزائر وابن السودان.. ولا فازت حتى بجولة الجودو.

وغرد سليمان الصادق: خسرت كرامتها وخسرت شرفها إن كان لها شرف وخسرت دينها ثم خسرت المباراة بإهانة أكبر من هذه #تهاني_القحطاني

وغرد الكاتب السياسي ياسر الزعاترة: تمنينا أن تحذو القحطاني حذو من سبقها من لاعبين عرب رفضوا مواجهة لاعبين من كيان الاحتلال.

وقال: “خسارتها تصفع منطق لنواجه ونكسر، لأنها رياضة بربح وخسارة، مع تأكيد الرفض ولو كان الفوز محسومًا.. الانسحاب يوجع الغزاة أكثر، لأنه رفض اعتراف بشرعية كيانهم”.

وقال تجمع سعوديون ضد التطبيع: تعرضت اللاعبة السعودية تهاني القحطاني لخسارة قاسية أمام نظيرتها الإسرائيلية في أولمبياد طوكيو.

وأضاف اللاعبة القحطاني خسرت جولة الرياضة وجولة المبادئ، ولو انتهجت المقاطعة كسابقيها من الرياضيين العرب لعادت بميدالية الشرف والوطنية.

وغرد حساب مطنوخ: نكَّست اسم بلادنا مرتين:الأولى: عندما قبلت المواجهة مع الإسرائيلية وقبلت التطبيع الرياضي.

وأما الثانية: الهزيمة الساحقة والنتيجة المخجلة التي خرجت بها.

وكان لاعب الجودو الجزائري "فتحي نورين" وصف منازلة القحطاني لنظيرتها الإسرائيلية بأولمبياد طوكيو 2021 بأنه “عار وخزي على السعودية”.

وقال "نورين" الذي سبق وأن انسحب من مواجهة الإسرائيلي "توهار بوتبول" بنفس الأولمبياد الخميس تضامنًا مع فلسطين ورفضا للتطبيع، إن مشاركتها تحمل عارًا وخزيًا لدولة مثل السعودية.

كما انسحب بعده لاعب الجودو السوداني "محمد عبد اللطيف" من مواجهة الإسرائيلي "توهار بوتبول" بوزن 73، الاثنين، ما قوبل بترحيب وتأبيد فلسطيني وعربي كبيرين.