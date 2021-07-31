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بوتين يؤكد لأردوغان مواصلة المساعدة الروسية في إخماد حرائق تركيا

بوتين يؤكد لأردوغان مواصلة المساعدة الروسية في إخماد حرائق تركيا
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجيب طيب أردوغان الوضع حول حرائق الغابات التي اجتاحت تركيا في الأيام الأخيرة.

العالم- تركيا

وقال الكرملين في بيان له: "في 31 يوليو، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، حيث بحث الطرفان حالة الطوارئ الناجمة عن حرائق الغابات في المناطق الجنوبية من تركيا، وشددا على أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة هذه الكارثة الطبيعية".

وأضاف البيان أن بوتين أكد استمرار روسيا في "تقديم المساعدة الشاملة لتركيا في إطفاء الحرائق"، فيما عبر أردوغان عن شكره للدعم الكبير الذي تقدمه روسيا.

وأعلن أردوغان اليوم السبت عددا من المحافظات التركية المتضررة من الحرائق "مناطق منكوبة".

وفي وقت سابق ذكرت السفارة الروسية في أنقرة أن 3 طائرات إطفاء برمائية روسية من طراز "Be-200" تشارك في جهود إخماد حرائق الغابات في جنوب تركيا.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده تضامن الجمهورية الاسلامية الايرانية مع تركيا حكومة وشعبا واستعداد طهران للمساعدة في إخماد الحرائق الناشبة بجنوب هذا البلد.

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