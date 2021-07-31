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الأعرجي والسفير الأمريكي يناقشان إنهاء تواجد القوة القتالية في العراق

الأعرجي والسفير الأمريكي يناقشان إنهاء تواجد القوة القتالية في العراق
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم السبت، السفير الأمريكي في بغداد ،ماثيو تولر، وقائد التحالف الدولي المكلف بمتابعة إنهاء تواجد أي  قوة قتالية في العراق، الجنرال كالفرت .

العالم-العراق

وجرى الحديث خلال اللقاء، عن مخرجات زيارة رئيس الوزراء والوفد الفني إلى واشنطن، فضلا عن بحث الوضع السياسي والأمني وأمن الانتخابات المقبلة.

وأكد الأعرجي، أن زيارة رئيس الوزراء والوفد الفني إلى واشنطن، كانت ناجحة بمقاييس الدولة والسيادة الوطنية، وحققت مخرجات مهمة، تعود على العراق وشعبه بالمزيد من الأمن والاستقرار.

من جانبه أشار السفير الأمريكي، إلى أنه تم إبلاغ الجنرال كالفرت، بمتابعة مخرجات الاتفاق الفني الخاص بإنهاء تواجد أي قوة قتالية بحلول ٢٠٢١/١٢/٣١، وكذلك الاستمرار بتقديم المساعدة والدعم للعراق في محاربة داعش، بالوقت الحاضر ، فيما أكد الجنرال كالفرت ، الاستعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة، للعمليات المشتركة بعد توقفه.

كما أكد السفير الأمريكي بأن بلاده ترحب بأي جهد دبلوماسي يفضي إلى إعادة العلاقة طبيعيةً مع ايران، مشيرا إلى عدم رغبة واشنطن بالتصعيد مع ايران، خصوصا في العراق.

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الأعرجي والسفير الأمريكي يناقشان إنهاء تواجد القوة القتالية في العراق

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