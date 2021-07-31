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ايران.. الامن القومي النيابية تتفقد مراكز الطاقة النووية في البلاد

ايران.. الامن القومي النيابية تتفقد مراكز الطاقة النووية في البلاد
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "محمود عباس زادة مشكيني"، عن زيارة تفقدية سيقوم بها اعضاء اللجنة النيابية لمراكز الطاقة النووية في البلاد من اجل استكمال التقرير النهائي حول الاتفاق النووي ورفعه الى البرلمان.

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم السبت، اوضح مشكيني انه بعد ان سلمت وزارة الخارجية تقريرها بشأن الاتفاق النووي الى لجنة الامن القوي والسياسة الخارجية، تم تكليف فريقي الشؤون الامنية والطاقة النووية باللجنة النيابية لإعداد التقرير النهائي، استكمالا لتقريري الخارجية ومنظمة الطاقة النووية الايرانية؛ ورفعه الى لجنة الفصل لغرض تلاوته خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي.

وبحسب هذا المسؤول البرلماني، فقد نوهت منظمة الطاقة النووية الايرانية في تقريرها حول الاتفاق النووي، بالطاقات المناسبة التي توفرت عقب تنفيذ "قانون الاجراء الستراتيجي" (الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي لصون مصالح الشعب الايراني والغاء الحظر)، في مجال تخصيب اليورانيوم.

واستدل مشكيني في هذا السياق، بتصريحات متحدث المنظمة الوطنية للطاقة النووية "بهروز كمالوندي"، قوله ان "قانون الاجراء الستراتيجي اتاح فرصا قيمة" للبلاد.

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