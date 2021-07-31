شاهد: الجزائر تقود حملة دبلوماسية لطرد الاحتلال من الاتحاد

العالم – الجزائر

حملة دبلوماسية جزائرية داخل الاتحاد الافريقي تهدف لطرد كيان الاحتلال الاسرائيلي من الاتحاد بعد ان تغلغل اليه بليل تحت صفة مراقب. وقالت وسائل اعلام جزائرية انه تم الاتفاق مع ثلاث عشرة دولة افريقية لتشكيل فريق كامل لرفض قرار إدخال الكيان الاسرائيلي في الاتحاد حفاظا على مبادئ الاتحاد، ودعما للدولة الفلسطينية. والدول هي جنوب إفريقيا وتونس واريتريا والسنغال وتنزانيا والنيجر وجزر القمر والغابون ونيجيريا وزمبابوي وليبيريا ومالي والسيشل. وهذه الدول باركت اي خطوة تتخذها الجزائر ضد كيان الاحتلال.

وزارة الخارجية الجزائرية اكدت ان تغلغل كيان الاحتلال كمراقب تم دون مشاورات موسعة مسبقة مع الدول الأعضاء في الاتحاد، وليس من شأنه إضفاء الشرعية على ممارسات المراقب الجديد. واضافت أن قبول الاتحاد الإفريقي لـ"إسرائيل" عضو مراقب يهدف لضرب استقرار الجزائر التي تقف مع فلسطين والقضايا العادلة. واتى هذا بعد ان بدأ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، التحرك دبلوماسي لمنع كيان الاحتلال من هذا الاختراق، وهو الامر الذي عملت عليه تل ابيب على مدى سنوات بهدف تحقيقه.

وزارة خارجية جنوب أفريقيا اكدت إن حكومة البلاد تشعر بصدمة جراء هذا القرار الجائر وغير المبرر. واضافت ان مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخذت هذا القرار من جانب واحد من دون مشاورات مع أعضائها. واضافت ان هذا القرار كان أكثر إثارة للصدمة خلال عام شهد تصعيدا للعنف في قطاع غزة. وان "اسرائيل" تواصل احتلال فلسطين بشكل غير قانوني، في تحد كامل لالتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

اما الحكومة الناميبية فقد عبرت عن اعتراضها لقرار مفوضية الاتحاد الإفريقي. واعتبرت أن قرار منح صفة مراقب لقوة استعمارية يتعارض ومبادئ العقد التأسيسي للاتحاد اللإفريقي خاصة في الوقت الذي تضاعف فيه "إسرائيل" أعمالها القمعية.

مراقبون اكدوا ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يستغل بعض الانظمة الاستبدادية والفاسدة في القارة الافريقية بهدف اختراقها والعبث بأمن الدول التي ترفضه وتقف مع القضية الفلسطينية. واضافوا ان كيان الاحتلال يريد من هذه الخطوة ايضا سرقة خيرات القارة الافريقية ومحاولة الهيمنة عليها.

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